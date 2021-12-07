Подготовка, андеркард и стоимость билетов: все, что нужно знать о бое Ломаченко — Комми

Подготовка, андеркард и стоимость билетов: все, что нужно знать о бое Ломаченко — Комми

Поединок состоится уже в эту субботу.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в ночь с субботы на воскресенье – с 11 на 12 декабря – в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с бывшим обладателем титула IBF в легкой весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

ТСН Проспорт расскажет все, что нужно знать об этом бое.

Как боксеры готовились к поединку

В конце октября Ломаченко отправился в Лос-Анджелес, где начал активную фазу подготовки к этому поединку. Украинец проводил много времени в спортзале, а также часто осуществлял пробежки на песке.

Между тем, его будущий оппонент тоже уделял много внимания своей физической форме. Он упорно тренировался в тренажерном зале и проводил спарринги на ринге.

Сколько Ломаченко и Комми заработают за бой

Согласно информации издания Totalsportek Boxing, 33-летний украинец гарантированно получит 750 тысяч долларов за это сражение, но сумма его гонорара может возрасти до 2 миллионов долларов в случае выполнения плана продажи прав на трансляцию поединка.

Что касается Ричарда Комми, то он заработает как минимум 250 тысяч долларов, максимум 800 тысяч.

За свое предварительное сражение против японца Масайоши Накатани Василий Ломаченко заработал также 2 миллиона долларов.

Кто выступит в андеркарде

На разогреве у Ломаченко выступит канадец украинского происхождения – Александр Тесленко (17-1, 13 КО). Он выйдет на ринг против американского супертяжа Джареда Андерсона (10-0, 10 КО), который, по слухам команды Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), смог отправить в нокаут Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) во время совместных спаррингов.

Также в андеркарде выступят:

Серебряный призер Олимпиады-2020 Кейшон Дэвис (3-0, 2 КО) встретится с мексиканским ветераном легкого веса Хосе Сарагосой (8-3-1, 2 КО) в шестираундовом поединке.

(3-0, 2 КО) встретится с мексиканским ветераном легкого веса (8-3-1, 2 КО) в шестираундовом поединке. Нико Али Уолш (2-0, 2 КО), внук Мохаммеда Али, определит более сильного Рейесом Санчесом (6-0, 2 КО) в поединке с четырьмя раундами.

(2-0, 2 КО), внук Мохаммеда Али, определит более сильного (6-0, 2 КО) в поединке с четырьмя раундами. Средневес Ксандер Заяс (11-0, 8 КО) встретится с итальянцем Алессио Мастронунцио (9-1, 3 КО) в шестираундовом поединке.

(11-0, 8 КО) встретится с итальянцем (9-1, 3 КО) в шестираундовом поединке. Боксер полусреднего веса Пабло Вальдес (5-0, 4 нокаута) должен сразиться с Хулио Сезаром Санчесом (11-3, 6 КО).

(5-0, 4 нокаута) должен сразиться с (11-3, 6 КО). Келвин Дэвис (2-0, 1 КО) встретится с Брайаном Эммануэлем Рамиресом (1-1-1, 1 КО).

(2-0, 1 КО) встретится с (1-1-1, 1 КО). Джон Бауза (15-0, 6 КО) проведет бой с Майклом Уильямсом-младшим (19-0, 12 КО).

(15-0, 6 КО) проведет бой с (19-0, 12 КО). Боксер в полулегком весе Джеймс Уилкинс (9-2, 6 КО) проведет бой с Хуаном Тапиа (10-3, 3 КО).

(9-2, 6 КО) проведет бой с (10-3, 3 КО). Джо Уорд (5-1, 2 КО) встретится с Бриттоном Норвудом (10-3-1, 7 КО).

Сколько стоят билеты на бой Ломаченко — Комми

Продажа билетов на поединок стартовала 2 ноября. Они стоят от 56 до 406 долларов. В настоящее время свободных мест осталось около полутора тысяч среди 20 789 возможных.

Пресс-конференция на арене

Финальная пресс-конференция перед боем пройдет 9 декабря в Chase Square в Мэдисон-Сквер Гарден. Кроме Ломаченко и Комми, в ней примут участие и Александр Тесленко с Джаредом Андересоном. Ожидается, что на общение с прессой, само мероприятие будет закрыто для болельщиков, также придут другие боксеры, которые примут участие в инвенте.

Взвешивание и заключительная дуэль взглядов

Официальная церемония взвешивания, а также дуэль взглядов пройдут в одном из конференц-залов Stewart Hotel. Мероприятие состоится в пятницу, 10 декабря, и также будет закрыто для болельщиков. Ориентировочное время начала церемонии – 20:00 по Киеву.

Оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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