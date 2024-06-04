Подготовка к Евро-2024: сборная Англии разгромила Боснию и Герцеговину в спарринге (видео)

Команда Гарета Саутгейта уверенно выиграла первый контрольный матч перед стартом чемпионата Европы.

Сборная Англии разбила Боснию и Герцеговину в товарищеском поединке в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Встреча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершилась со счетом 3:0 .

В первом тайме команды голов не забивали. В начале второй половины игры "Три льва" вышли вперед – Коул Палмер реализовал пенальти на 60-й минуте.

Под занавес матча команда Гарета Саутгейта еще дважды поразила ворота боснийцев. На 85-й минуте отличился Трент Александер-Арнольд, а за минуту до конца основного времени поединка забил Гарри Кейн.

Обзор матча Англия – Босния и Герцеговина

Перед Евро-2024 англичане проведут еще один спарринг – 7 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне с Исландией.

На континентальном первенстве команда Саутгейта сыграет в группе C с Данией, Сербией и Словенией.

Босния и Герцеговина 9 июня на выезде сыграет товарищеский матч с Италией. Боснийцы пропустят грядущий чемпионат Европы, ведь в полуфинале плей-офф квалификации проиграли Украине.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут с 14 июня по 14 июля в Германии.

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