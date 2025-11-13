- Дата публикации
- Проспорт
- 55
- 1 мин
Подготовка к Евро-2026: сборная Украины по футзалу обыграла Францию в спарринге
Команда Александра Косенко не позволила французам взять реванш за бронзовый финал ЧМ-2024.
Сборная Украины по футзалу победила Францию (3:1) в товарищеском матче, который состоялся во французском Лиможе.
На 6-й минуте Игорь Корсун вывел "сине-желтых" вперед. После перерыва Владислав Первеев и Игорь Чернявский увеличили преимущество украинской команды.
Франция отыграла один мяч, но на больше хозяев не хватило.
Обзор матча Франция – Украина
Отметим, что до этого команды последний раз встречались в матче за третье место на чемпионате мира-2024. Тогда сборная Украины разбила Францию со счетом 7:1, впервые в истории завоевав медали футзального Мундиаля.
Поединок с Францией состоялся в рамках подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2026, который состоится с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве, Латвии и Словении.
На групповом этапе турнира команда Александра Косенко сразится с Литвой, Чехией и Арменией.