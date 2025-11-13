ТСН в социальных сетях

Подготовка к Евро-2026: сборная Украины по футзалу обыграла Францию в спарринге

Команда Александра Косенко не позволила французам взять реванш за бронзовый финал ЧМ-2024.

Футзал Франция – Украина

Футзал Франция – Украина / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Сборная Украины по футзалу победила Францию (3:1) в товарищеском матче, который состоялся во французском Лиможе.

На 6-й минуте Игорь Корсун вывел "сине-желтых" вперед. После перерыва Владислав Первеев и Игорь Чернявский увеличили преимущество украинской команды.

Франция отыграла один мяч, но на больше хозяев не хватило.

Обзор матча Франция – Украина

Отметим, что до этого команды последний раз встречались в матче за третье место на чемпионате мира-2024. Тогда сборная Украины разбила Францию со счетом 7:1, впервые в истории завоевав медали футзального Мундиаля.

Поединок с Францией состоялся в рамках подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2026, который состоится с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве, Латвии и Словении.

На групповом этапе турнира команда Александра Косенко сразится с Литвой, Чехией и Арменией.

