Подготовка к Евробаскету: во Львове построят мультифункциональный спортивный комплекс

Новая арена сможет вместить 10 тысяч зрителей.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий рассказал, что матчи мужского Евробаскета-2025 должен принять новый мультифункциональный спортивный комплекс, который в этом году начнут строить в городе.

Ранее Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025. Инициатором проведения Чемпионата Европы в Украине является президент - Владимир Зеленский.

Арена будет рассчитана на 10 тысяч зрительских мест и будет расположена возле футбольного стадиона "Арена-Львов". Возведение нового спорткомплекса будет проходить в рамках программы Президента "Большое строительство".

"Евробаскет во Львове планируем провести в спортивно-развлекательном комплексе, который в этом году начнем строить в рамках программы Президента "Большое строительство". Сегодня к нам пожаловала делегация Международной федерации баскетбольных ассоциаций: генеральный директор Моника Пухнер и руководитель отдела соревнований Любомир Мандич.

Во Львове речь идет о строительстве мультифункционального спортивного комплекса, где смогут пройти соревнования по Евробаскету. Он рассчитан на 10 тысяч зрительских мест и будет расположен по адресу ул. Стрыйская,199, вблизи стадиона "Арена-Львов". Сейчас ведутся геодезические работы и изготовление проектно-сметной документации.

В главном зале нового спорткомплекса смогут проходить игры по зимним видам спорта. А также баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теннис, флорбол.

В то же время, главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА, восточным единоборствам, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, а также проведению культурных мероприятий. Также в этих залах смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту", - рассказал Козицкий.

ЕвроБаскет во Львове планируем провести в спортивно-развлекательном комплексе, который в этом году начнем строить в... Опубликовано Максимом Козицким Понедельник, 17 января 2022 г.

Читайте также:

Привились "Спутником": сборную России по баскетболу не пускают на чемпионат мира

В США тренера баскетбольной команды отстранили из-за победы со счетом 92:4

Экс-игрок НБА и ветеран американского футбола подрались на ринге: Сеть взорвалась мемами