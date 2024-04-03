Подготовка к Играм-2024: олимпийская сборная Украины по футболу узнала соперников на турнире во Франции

Олимпийская сборная Украины (U-23) по футболу выступит на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции в рамках подготовки к Олимпаде-2024 в Париже.

Как сообщает официальный сайт УАФ, участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На групповом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Египту, Италии, Панаме и Японии.

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.

Группа В: Египет, Италия, Панама, Украина, Япония.

Международный турнир Tournoi Maurice Revello: расписание матчей сборной Украины

4 июня. 19:00. Египет – Украина

6 июня. 16:00. Украина – Италия

8 июня. 18:30. Украина – Панама

10 июня. 15:30. Украина – Япония

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Международный турнир Tournoi Maurice Revello: расписание плей-офф

14 июня. 15:00. Матч за 9-е место

14 июня. 19:00. Матч за 7-е место

15 июня. 16:00. Матч за 5-е место

16 июня. 15:30. Матч за 3-е место

16 июня. 19:15. Финал

Напомним, мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые примет участие в Олимпиаде. Согласно результатам жеребьевки, "сине-желтые" попали в группу B, где сыграют против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации.

В плей-офф олимпийского турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфинале украинцы могут встретиться с одной из сборных группы А: Франция, Новая Зеландия, США или победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против четвертой команды из Азиатской конфедерации).

Отметим, что в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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