Подготовка к "Интеру": "Шахтер" перед Лигой чемпионов разгромил новичка УПЛ

Подготовка к "Интеру": "Шахтер" перед Лигой чемпионов разгромил новичка УПЛ

"Горняки" в Киеве забили четыре гола "Вересу".

Донецкий "Шахтер" одержал победу над ровенским "Вересом" в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на НСК "Олимпийский" в столице Украины закончился со счетом 4:1.

"Горняки" вышли вперед на 22-й минуте, когда Роман Мирошник срезал мяч в собственные ворота. Подопечные Юрия Вирта смогли до перерыва отыграться благодаря голу Геннадия Пасича.

Во втором тайме "Шахтер" сплошь доминировал и еще трижды поразил ворота новичка УПЛ. Голами в воротах ровенского клуба отличились Тете (55-я минута), Марлос (79' с пенальти) и Лассина Траоре (86').

"Шахтер" (22 очка) сравнялся с "Динамо" на вершине УПЛ. "Бело-синие" сегодня в 19:30 во Львове сыграют с "Рухом". "Верес" (11 баллов) расположился на восьмой позиции.

В следующем поединке "Шахтер" 28 сентября в Киеве примет "Интер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 10-м туре УПЛ "горняки" 3 октября сыграют против "Динамо", а "Верес" в тот же день встретится с "Александрией".

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