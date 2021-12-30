"Подходит стиль": тренер Вайлдера объяснил, почему бывший чемпион одолеет Усика

Малик Скотт верит в успех своего подопечного.

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, прокомментировал возможный поединок своего подопечного с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Специалист уверен, что Деонтей предпочитает украинца, ведь стиль Александра позволит ему маневрировать в ринге.

"Я совершенно верю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. Я никогда не видел, чтобы Александра кто-то бил с мощью Уайлдера на протяжении всего боя.

Единственным, кто хорошо попадал по Усику, был Мурат Гассиев. Русский очень хороший панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой», – приводит слова Скотта Boxing News 24.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. В последнем бою Усик завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO в поединке против британца Энтони Джошуа, состоявшемся 25 сентября.

Фьюри, в свою очередь, в своем последнем поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера. 35-летний боксер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокауту и потерял пояс WBC.

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