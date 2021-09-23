Подкрепление прибыло: Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать Усика в бою с Джошуа (видео)

Во время субботнего вечера бокса звезды будут не только в ринге, но и на трибунах.
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать своего друга и кума Александра Усика в бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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В Сети был опубликован ролик, как бывшего чемпиона мира в легком дивизионе встречают в аэропорту столицы Великобритании.
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа запугивает Усика нокаутом перед битвой за четыре чемпионских титула.
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