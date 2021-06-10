"Подлючий лозунг": известный российский спортсмен отреагировал на запрет "Героям слава" на форме сборной Украины

А также он назвал Крым "нашей территорией".

Решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с игровой формы на Евро-2020 надпись "Героям слава" продолжает вызывать различные комментарии.

Так, на соответствующий запрет теперь отреагировал российский двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, передает "Чемпионат".

"УЕФА уже принял решение убрать этот подлючий лозунг, все нормально и правильно. А что касается карты, ну нарисовали и нарисовали. Главное, что мы знаем, что Крым — это наша территория. А там пусть картинки рисуют.

Правильно, что РФС включился во все это и потребовал это убрать. Почему нет? Там сейчас вся Европа за Украину. Не говорю сейчас о народе, говорю о правительстве Украины: они были негодяями чистыми, негодяями чистыми и остаются! Что о них еще скажешь ", — резюмировал Кожевников.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не хочет убирать лозунг "Героям слава" с формы сборной Украины и ведет переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить его. УЕФА уже подробно объяснил, почему запретил надпись на форме сборной Украины.

ТСН обратилась за разъяснениями к Украинской ассоциации по футболу — там хоть и заявление УЕФА не опровергают, от комментариев воздерживаются — мол, сейчас ведут с УЕФА переговоры, чтобы форма украинских спортсменов осталась без изменений.

Как писал ТСН Проспорт, в Госдуме РФ эмоционально отреагировали на решение УЕФА убрать с формы Украины надпись "Героям слава".

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговом скандалом и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговом скандалом и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Почему новую форму украинской сборной по футболу хотят запретить в РФ - "Секретные материалы"

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