Подножка для лидера АПЛ: "Ливерпуль" потерял очки в матче с главной сенсацией сезона

"Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Ноттингемом" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме завершилась со счетом 1:1 .

Уже на 8-й минуте поединка хозяев вывел вперед Крис Вуд. Однако во втором тайме мерсисайдцам удалось сравнять счет и избежать поражения – на 66-й минуте отличился Диогу Жота.

Обзор матча "Ноттингем" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Ливерпуль" (47 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Ноттингем (41 балл) поднялся на вторую позицию и, без сомнения, является главной сенсацией нынешнего сезона.

В следующем туре команда Арне Слота 18 января на выезде сыграет против "Брентфорда" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Днем позже подопечные Нуну Эшпириту Санта будут принимать "Саутгемптон".

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