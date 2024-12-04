Подножка для лидера: "Ливерпуль" потерял очки в феерическом матче АПЛ против "Ньюкасла"

"Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 14 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 3:3 .

На 35-й минуте счет в игре открыл форвард хозяев Александер Исаак. На старте второго тайма "красные" отыгрались – на 50-й минуте точный удар нанес Кертис Джонс.

На 62-й минуте Энтони Гордон снова вывел "Ньюкасл" вперед. На это подопечные Арне Слота ответили дублем Мохамеда Салаха, который отличился на 68-й и 83-й минутах.

Однако в конце поединка команде Эдди Хау удалось спастись от поражения. На 90-й минуте Фабиан Шер принес "сорокам" ничью.

После этого матча "Ливерпуль" (35 очков) продолжает уверенно лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 7 баллов. "Ньюкасл" (20 пунктов) идет на 10-й строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Эвертоном" в мерсисайдском дерби, а "Ньюкасл" приедет в гости к "Брентфорду". Оба матча состоятся 7 декабря.

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