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Подножка на пути к чемпионству: "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение в АПЛ (видео)
Мерсисайдцы в результативном гостевом поединке уступили "Фулхэму".
"Ливерпуль" на выезде неожиданно проиграл "Фулхэму" в матче 31 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 3:2.
Мерсисайдский клуб открыл счет на 14-й минуте встречи – отличился Алексис Макаллистер.
Однако еще до перерыва "дачники" ответили тремя голами, авторами которых стали Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родригу Муниз.
Во втором тайме подопечные Арне Слота сократили отставание в счете – на 72-й минуте точный удар нанес Луис Диас. Однако спастись от поражения "красным" не удалось.
Обзор матча "Фулхэм" – "Ливерпуль"
Будет добавлен в скором времени.
Несмотря на поражение, "Ливерпуль" (73 очка) продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 11 баллов.
"Фулхэм" (48 очков) благодаря победе поднялся на восьмую строчку элитного дивизиона чемпионата Англии.
В следующем туре АПЛ ливерпульцы 13 апреля примут "Вест Хэм", а "дачники" днем позже проведут выездной поединок с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного.