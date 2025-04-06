Подножка на пути к чемпионству: "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение в АПЛ (видео)

"Фулхэм" – "Ливерпуль" / © Associated Press

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"Ливерпуль" на выезде неожиданно проиграл "Фулхэму" в матче 31 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 3:2 .

Мерсисайдский клуб открыл счет на 14-й минуте встречи – отличился Алексис Макаллистер.

Однако еще до перерыва "дачники" ответили тремя голами, авторами которых стали Райан Сессеньон, Алекс Ивоби и Родригу Муниз.

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Во втором тайме подопечные Арне Слота сократили отставание в счете – на 72-й минуте точный удар нанес Луис Диас. Однако спастись от поражения "красным" не удалось.

Обзор матча "Фулхэм" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на поражение, "Ливерпуль" (73 очка) продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 11 баллов.

"Фулхэм" (48 очков) благодаря победе поднялся на восьмую строчку элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ ливерпульцы 13 апреля примут "Вест Хэм", а "дачники" днем позже проведут выездной поединок с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного.