Подножка в борьбе за титул АПЛ: "Эвертон" с Миколенко отобрал очки у "Манчестер Сити"
Команда Хосепа Гвардиолы на последних секундах спаслась от поражения.
"Эвертон" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле завершился со счетом 3:3.
"Горожане" открыли счет на 43-й минуте встречи благодаря голу Жереми Доку.
Во втором тайме "ириски" ответили тремя забитыми мячами — на 68-й минуте счет сравнял Тьерно Барри, на 73-й Джейк О'Брайен вывел мерсисайдцев вперед, а на 81-й Барри оформил дубль.
Однако подопечные Хосепа Гвардиолы смогли избежать поражения. На 83-й минуте Эрлинг Холанд сократил отставание "небесно-голубых", а на 90+7-й Доку вырвал ничью для "Манчестер Сити", оформив дубль.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.
Обзор матча "Эвертон" — "Манчестер Сити"
После этой ничьей "Манчестер Сити" (71 очко) занимает второе место в АПЛ и, имея матч в запасе, на 5 баллов отстает от "Арсенала", который лидирует. "Эвертон" (48 пунктов) находится на десятой позиции.
В следующем туре АПЛ "горожане" 9 мая примут "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а подопечные Дэвида Мойеса днем позже на выезде сыграют с "Кристал Пэлас", который является соперником донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги конференций.