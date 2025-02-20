Подножка в борьбе за титул: "Ливерпуль" потерял очки в яркой игре с "Астон Виллой" в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 2:2 .

Мерсисайдцы открыли счет в середине первого тайма – отличился Мохаммед Салах.

Однако еще до перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Точные удары наносили Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Во втором тайме подопечным Арне Слота удалось сравнять счет – на 61-й минуте забил Трент Александер-Арнольд.

Под занавес противостояния команда Унаи Эмери могла вырвать победу, но гол Джейкоба Рэмзи на 81-й минуте отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Ливерпуль"

Ливерпуль (61 очко) продолжает лидировать в АПЛ. Мерсисайдский клуб на 8 баллов опережает ближайшего преследователя – "Арсенал", который имеет матч в запасе. "Астон Вилла" идет на девятом месте, имея в своем активе 39 баллов.

В следующих матчах АПЛ "Ливерпуль" 23 февраля на выезде сыграет с "Манчестер Сити". Днем ранее "Астон Вилла" примет "Челси".

Читайте также:

ПСЖ феерически уничтожил "Брест" на пути в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Реал" с хет-триком Мбаппе разбил "Манчестер Сити" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала