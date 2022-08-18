Поднял более полутонны: украинский стронгмен-чемпион установил мировой рекорд в становой тяге (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков побил один из мировых рекордов на соревнованиях в Лавленде, штат Колорадо (США).

Украинский силач Алексей Новиков, который в июле этого года второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic, стал обладателем нового мирового рекорда в становой тяге Hummer Tire.

На турнире в американском Лавленде 26-летний украинец взял вес 549 килограммов.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Жану-Франсуа Карону (545 кг). Таким образом, Новиков превзошел результат канадского спортсмена на 4 кг.

Отметим, что становая тяга Hummer Tire - это частичная тяга, которая используется в соревнованиях стронгменов. Диаметр шин и размер штанги усложняют задачу для спортсменов.

Напомним, после своей победы на Strongman Classic-2022 в Лондоне Новиков призвал всех донатить деньги защитникам Украины, которые противостоят российским оккупантам. С начала полномасштабного российского вторжения Новиков активно занимается волонтерством, а свои призовые из соревнований жертвует на потребности украинской армии.

В прошлом году Алексей защитил звание сильнейшего человека планеты , которое завоевал в ноябре 2020 года в США, подняв почти 540 килограммов в полметра над землей. Он стал самым молодым спортсменом мира, которому удалось завоевать этот титул.

, которое завоевал в ноябре 2020 года в США, подняв почти 540 килограммов в полметра над землей. Он стал самым молодым спортсменом мира, которому удалось завоевать этот титул. Новиков - второй украинский силач-чемпион планеты после Василия Вирастюка, побеждавшего в 2004 году.

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