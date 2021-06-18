"Подонки, чистое хулиганство": Россией прокатилась волна возмущений из-за кричалок украинских болельщиков

Там призывают УЕФА разобраться в этой ситуации.

Во время матча 2-го тура Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Северной Македонии болельщики "сине-желтых" громко скандировали с трибун "Путин — х**ло".

Как следствие, это вызвало бурную реакцию в российской Госдуме. Там возмущены оскорблениями в адрес президента РФ. Впрочем, на этом в России не остановились и решили "прокатить" новую волну возмущений из-за кричалок украинских болельщиков.

В частности, на оскорбление Путина украинскими фанатами отреагировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.

Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное разбирательство ", — цитирует слова Колоскова Sport24.

После победы над Северной Македонией (2: 1) Украина набрала первые 3 очка и занимает 2 место в своей группе. Австрия (3 балла и 3 позиция), а лидируют Нидерланды (6 пунктов), Северная Македония (0) - четвертая.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 2 место в своей группе. Австрия (3 балла и 3 позиция), а лидируют Нидерланды (6 пунктов), Северная Македония (0) - четвертая. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Первая победа сборной Украины и еще два участника 1/8 финала: обзор игрового дня 17 июня на Евро-2020

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