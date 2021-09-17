Подозревается в выступлениях в чемпионате "ДНР": украинский клуб отстранил тренера после скандала

Ранее в Сети появилась информация, что Станислав Дьяченко выигрывал чемпионат и кубок так называемой ДНР.

Футбольный клуб "Кривбасс" отстранил от работы тренера команды U-19 Станислава Дьяченко. Решение принято на время внутреннего расследования - специалиста связывают с выступлениями в чемпионате так называемой ДНР.

Криворожский клуб выступил с заявлением на официальном сайте, чтобы разъяснить скандальную ситуацию, которая сложилась.

"В августе наш клуб подписал контракт со специалистом, который до этого более 2-х лет работал в Киеве в Академии ФК "Шахтер", становился чемпионом страны имел действующий тренерский диплом и проживал на территории Украины. После подписания контакта клуб получил информацию от ультрас об участии Станислава в матчах на территории временно оккупированного Донецка. Руководство клуба проверило официальную информацию, и выяснило, что Станислав Дьяченко не входит в список украинцев, которые играли за так называемые сборные "ДНР" и "ЛНР" и были дисквалифицированы КДК УАФ.

Также руководство клуба вместе со Станиславом провело встречу с ультрас, где активные болельщики клуба услышали его позицию и получили ответы на все вопросы лично от нового сотрудника Академии. Казалось, что в то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но потом отдельные представители фан движения ФК "Кривбасс", которые не присутствовали на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.

Клуб всегда прислушивается к своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:

- Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко касательно возможных противоправных действий против государства и нарушение им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.

- Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера Академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей", - говорится в заявлении клуба.

Ранее Депутат Криворожского горсовета прошлого созыва Николай Колесник сообщил у себя в Facebook, что тренер академии "Кривбасса" Станислав Дьяченко ранее играл в чемпионате так называемой ДНР.

"Команду "Кривбасс" U-19 тренирует чемпион ДНР Станислав Дьяченко", - написал Колесник в соцсетях.

Также Колесник опубликовал фото Дьяченко в составе команды "Победа" после победы в Кубке так называемой ДНР.

У меня больше нет желания вести дискуссии со сторонниками идеи «ничего страшного, что одно из тренеров ФК Кривбасс 20/20 ... Опубликовано Николай Колесник Среда, 15 сентября 2021

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