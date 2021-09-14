"Подозреваю, что он лучше, чем кажется": Фьюри "разоблачил" хитрый план Усика на бой с Джошуа

"Подозреваю, что он лучше, чем кажется": Фьюри "разоблачил" хитрый план Усика на бой с Джошуа

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри предполагает, что украинец умышленно еще не показал всю свою силу.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем чемпионском бое между своим соотечественником британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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"Цыганский король" заявил, что его не впечатлили победные поединки украинского боксера в хэвивейте - против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Однако Тайсон допускает, что Усик мог боксировать не в полную силу специально, чтобы выйти на титульный бой.

"В последних двух боях я увидел от Усика не так уж и много. Но потом я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он забавлялся с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом.

Вероятно, он специально выглядел плохо, чтобы заполучить большой чек и показать хорошее выступление в ночь боя. Такое уже бывало раньше. Многие бойцы ужасно выглядели в поединках, чтобы получить крупные бои. Затем они пользовались случаем и побежали в больших поединках.

Подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать дерьмовый бой с "мешком", но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки", - сказал Фьюри в интервью ютуб-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, промоутер раскрыл детали подготовки Усика к бою с Джошуа.

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