Подрался с женой в ночном клубе: пьяный президент UFC вляпался в скандал (видео)

Глава самого престижного промоушена смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт оскандалился тем, что подрался со своей женой Энн в одном из ночных клубов Мексики.

Инцидент произошел во время празднования Нового года. Пара вместе с друзьями отдыхала в VIP-зоне ночного клуба "Кабо-Сан-Лукас".

В состоянии алкогольного опьянения между Уайтом и его женой вспыхнула словесная перепалка, после чего женщина дала ему пощечину. Президент UFC ударил жену в ответ. Чтобы остановить драку, пришлось вмешаться близким супругов.

Видео драки между Уайтом и его женой разлетелось по Сети.

Dana White стирает его wife в night club pic.twitter.com/CAJXX1kCB7 — FullCombat (@FullCombat_) January 3, 2023

Босс UFC уже успел публично извиниться за свое поведение, признав, что не имел права поднимать руку на женщину.

"Я один из ребят, которые говорят, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущен. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет свое мнение на этот счет – и мнение людей будет правильным, особенно в моем случае. Никогда не поднимайте руку на женщину", – сказал Уайт TMZ Sports.

Его жена также прокомментировала скандальный инцидент, заявив, что подобное никогда раньше в их семье не случалось. Похоже, пара уже достигла примирения.

"Мы с Дейной женаты почти 30 лет. Сказать, что это не похоже на него, значит ничего не сказать. Ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили накануне Нового года, и ситуация вышла из-под контроль с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и попросили прощения друг у друга. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей", – сказала Энн Уайт.

Отметим, что пара пара поженилась в 1998 году и воспитывает троих детей.

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