Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

А ему всего семь лет.

В академии испанской " Барселоны ", похоже, подрастает талантливый футболист.

Этим игроком может стать 7-летний Педро Хуарес, который, несмотря на свой юный возраст, уже довольно по-взрослому "возит" сверстников на поле. Одним из этих доказательств стал его недавний матч, где он после розыгрыша мяча в центре поля прошел к чужим воротам, обыгрывая соперников одного за другим и забил гол.

Отметим, что именно это взятие ворот Хуареса спасло его команду от поражения, а встреча завершилась с фантастическим счетом 5:5.

Вашему вниманию видео с этим космическим голом.

La magia del fútbol base. Último minuto. 5-5 в el marcador. El prebenjamín del Barça Pedrito Juárez (7 años) la coge, se gambetea a todo lo que surt pel camino y marca el gol de la victoria. Emoción de los más pequeños de la Masia. Qué bonito es el fútbol #FCBMasia pic.twitter.com/YymE5bnKfw — Albert Rogé (@albert_roge) November 6, 2021

Добавим, совсем недавно новым главным тренером "Барселоны" стал ее легендарный игрок – Хави.

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