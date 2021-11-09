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Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

А ему всего семь лет.

В академии испанской "Барселоны", похоже, подрастает талантливый футболист.

Этим игроком может стать 7-летний Педро Хуарес, который, несмотря на свой юный возраст, уже довольно по-взрослому "возит" сверстников на поле. Одним из этих доказательств стал его недавний матч, где он после розыгрыша мяча в центре поля прошел к чужим воротам, обыгрывая соперников одного за другим и забил гол.

Отметим, что именно это взятие ворот Хуареса спасло его команду от поражения, а встреча завершилась с фантастическим счетом 5:5.

Вашему вниманию видео с этим космическим голом.

Добавим, совсем недавно новым главным тренером "Барселоны" стал ее легендарный игрок – Хави.

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