Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

А ему всего семь лет.
В академии испанской "Барселоны", похоже, подрастает талантливый футболист.
Этим игроком может стать 7-летний Педро Хуарес, который, несмотря на свой юный возраст, уже довольно по-взрослому "возит" сверстников на поле. Одним из этих доказательств стал его недавний матч, где он после розыгрыша мяча в центре поля прошел к чужим воротам, обыгрывая соперников одного за другим и забил гол.
Отметим, что именно это взятие ворот Хуареса спасло его команду от поражения, а встреча завершилась с фантастическим счетом 5:5.
Вашему вниманию видео с этим космическим голом.
La magia del fútbol base. Último minuto. 5-5 в el marcador. El prebenjamín del Barça Pedrito Juárez (7 años) la coge, se gambetea a todo lo que surt pel camino y marca el gol de la victoria. Emoción de los más pequeños de la Masia. Qué bonito es el fútbol #FCBMasia pic.twitter.com/YymE5bnKfw— Albert Rogé (@albert_roge) November 6, 2021
Добавим, совсем недавно новым главным тренером "Барселоны" стал ее легендарный игрок – Хави.