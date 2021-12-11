Подручный – в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Подручный – в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Триумфовал в персьюте француз Фийон-Майе.

В субботу, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Гогфильцене прошла мужская гонка преследования.

Все три призовых места заняли французы. Выигравший гонку Кентен Фийон-Майе, "серебро" взял Эмильен Жаклен, а бронзовую награду — Симон Дестье.

Среди украинцев лучший результат показал Дмитрий Пидручный, он финишировал 16-м.

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33.52,0 (1-0-0-0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 32.1 (0-0-1-0)

3. Симон Дестье (Франция) – 38.2 (0-0-0-1)...

16. Дмитрий Подручный (Украина) – 55.4 (0-0-1-1)

30. Антон Дудченко (Украина) – 1.58,2 (1-0-1-0)

45. Артем Тищенко (Украина) – (0-0-1-1)

Отметим, что в гонке должен был участвовать Артем Прима, но он снялся с гонки преследования и будет готовиться к старту в эстафете, которая состоится завтра.

Также сегодня состоится женская эстафета. Начало – в 15:15.

11-12 декабря в Гогфильцене пройдут мужские и женские персьюты и эстафеты.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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