Подсобили "Челси" и Мудрику: "Манчестер Юнайтед" одолел "Ньюкасл" в матче АПЛ с 5 голами (видео)

"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Ньюкасл" в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 3:2 .

"Красные дьяволы" вышли вперед на 31-й минуте усилиями Кобби Мэйну. Сразу после перерыва "сороки" отыгрались – на 49-й минуте забил Энтони Гордон.

Но довольно быстро "манкунианцам" удалось вернуть себе преимущество в счете – на 57-й минуте точный удар нанес Амад Диалло.

В конце встречи команда Эрика тен Хага увеличила свой гандикап – на 84-й минуте отличился Расмус Хойлунд.

Гости возродили интригу в компенсированное время, когда на 90+2-й минуте сетку ворот МЮ поразил Льюис Холл. Однако избежать поражения подопечные Эдди Хау не сумели.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"

После этого поединка "Манчестер Юнайтед" (57 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" также имеет 57 баллов, но располагается на седьмой позиции благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что победа "красных дьяволов" над "сороками" позволила "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика с 60 очками перед заключительным туром выйти на шестую строчку в АПЛ, позволяющую в следующем сезоне выступить в Лиге конференций.

Обладатель путевки в еврокубки определится в последнем туре, матчи которого будут проходить параллельно, 19 мая, в 18:00 по киевскому времени. "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет против "Брайтона", "Ньюкасл" в гостях сойдется с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Челси" примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

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