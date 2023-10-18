Подсобили Украине: сборная Англии победила Италию и досрочно вышла на Евро-2024 (видео)

Сборные Англии обыграли команду Италии в домашнем поединке 8-го тура отбора на Евро-2024. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 3:1 .

Итальянцы вышли вперед на 15-й минуте – отличился Джанлука Скамакка.

Но еще до перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Гарри Кейна на 32-й минуте с пенальти.

Во втором тайме команда Гарета Саутгейта вырвала победу. На 57-й минуте забил Маркус Рашфорд, а затем на 77-й минуте дубль оформил Кейн.

В другом поединке восьмого тура группы С сборная Украины на выезде обыграла Мальту со счетом 3:1.

После победы над "Скуадрой Адзуррой" англичане (16 очков) лидируют в группе С и досрочно оформили выход на Евро-2024. Италия (10 баллов) опустилась на третье место, пропустив на вторую позицию Украину (13 пунктов). Правда, у итальянцев есть игра в запасе.

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В заключительных матчах группового раунда отбора на первенство континента Англия сыграет против Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября), а Италия встретится с македонцами (17 ноября) и Украиной (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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