"Подтвердил, что не любит Украину": Стаховский возмутился появлением Ломаченко в ринге с флагом родного города

"Подтвердил, что не любит Украину": Стаховский возмутился появлением Ломаченко в ринге с флагом родного города

Теннисист не одобрил поступок своего соотечественника.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал скандальный поступок боксера Василия Ломаченко выйти на церемонию оглашения победителя боя против ганца Ричарда Комми без флага Украины.

Ломаченко решил отпраздновать победу с флагом своего родного города - Белгород-Днестровского, а не сине-желтым национальным флагом.

"Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к "запоребриковцам". А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет", – написал Стаховский в комментариях Instagram-страницы summer_sports_ukraine.

Ранее поступок Ломаченко раскритиковал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, эмоционально выразив свою позицию в Twitter.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде Василий отправил африканца в нокдаун, но пожалел оппонента и не стал его добивать.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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