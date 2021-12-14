Подтвердил статус шутника: самый титулованный футболист мира рассмешил наставника "Барселоны" на пресс-конференции (видео)

Дани Алвес продемонстрировал свое чувство юмора.
Во вторник, 14 декабря, "Барселона" проведет товарищеский поединок с "Бока Хуниорс" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Университета короля Сауда.
Наставник "каталонцев" Хави Эрнандес провел совместную пресс-конференцию с легендарным игроком клуба Дани Алвесом.
Неожиданно во время общения с журналистами в зале погас весь свет.
Алвес не растерялся и сразу же начал петь: "С днем рождения...". Хави и журналисты положительно оценили чувство юмора футболиста – все в зале начали смеяться.
Dani Alves es TOP pic.twitter.com/qeCQFF30yP— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2021
Напомним, что бразилец на правах свободного агента присоединился к "Барселоне" в прошлом месяце, но с момента возвращения еще не играл за команду.
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