Подтвердил статус шутника: самый титулованный футболист мира рассмешил наставника "Барселоны" на пресс-конференции (видео)

Подтвердил статус шутника: самый титулованный футболист мира рассмешил наставника "Барселоны" на пресс-конференции (видео)

Дани Алвес продемонстрировал свое чувство юмора.

Во вторник, 14 декабря, "Барселона" проведет товарищеский поединок с "Бока Хуниорс" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Университета короля Сауда.

Наставник "каталонцев" Хави Эрнандес провел совместную пресс-конференцию с легендарным игроком клуба Дани Алвесом.

Неожиданно во время общения с журналистами в зале погас весь свет.

Алвес не растерялся и сразу же начал петь: "С днем рождения...". Хави и журналисты положительно оценили чувство юмора футболиста – все в зале начали смеяться.

Dani Alves es TOP pic.twitter.com/qeCQFF30yP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2021

Напомним, что бразилец на правах свободного агента присоединился к "Барселоне" в прошлом месяце, но с момента возвращения еще не играл за команду.

Читайте также:

Самый тулованный футболист мира будет зарабатывать меньше всего в Чемпионате Испании — СМИ

Убежала с другим мужчиной: "Вильярреал" комически отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов (видео)