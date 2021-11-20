Подтвердили чемпионские амбиции: "Челси" разгромил "Лестер" и закрепился на вершине АПЛ

Подтвердили чемпионские амбиции: "Челси" разгромил "Лестер" и закрепился на вершине АПЛ

Команда Томаса Тухеля на 6 очков оторвалась от ближайших преследователей.

Лондонский "Челси" не испытал трудностей с "Лестером" в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Лидер турнирной таблицы на выезде разбил команду Брендана Роджерса со счетом 3:0 .

"Пенсионеры" решили судьбу противостояния еще в первом тайме. Голы Антонио Рюдигера и Н'Голо Канте создали лондонцам комфортное преимущество к перерыву.

Во второй половине встречи подопечные Томаса Тухеля забили третий мяч в ворота "лис". Его автором на 71-й минуте стал Кристиан Пулишич.