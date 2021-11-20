Подтвердили чемпионские амбиции: "Челси" разгромил "Лестер" и закрепился на вершине АПЛ

Команда Томаса Тухеля на 6 очков оторвалась от ближайших преследователей.
Лондонский "Челси" не испытал трудностей с "Лестером" в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Лидер турнирной таблицы на выезде разбил команду Брендана Роджерса со счетом 3:0.
"Пенсионеры" решили судьбу противостояния еще в первом тайме. Голы Антонио Рюдигера и Н'Голо Канте создали лондонцам комфортное преимущество к перерыву.
Во второй половине встречи подопечные Томаса Тухеля забили третий мяч в ворота "лис". Его автором на 71-й минуте стал Кристиан Пулишич.
- Челси (29 баллов) точно останется лидером АПЛ до конца этого тура. Лондонцы на 6 очков оторвались от "Манчестер Сити" и "Вест Хэма", которые свои поединки отчетного тура проведут позже.
- "Лестер" (15 баллов) остался на 12-м месте.
- В следующем туре "синие" 28 ноября на "Стэмфорд Бридж" сыграют с "Манчестер Юнайтед". А команда Роджерса в тот же день примет "Уотфорд", возглавляемый Клаудио Раньери - обладателем чемпионского титула с "Лестером" в сезоне-2015/16.