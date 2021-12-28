Подвела стрельба: Украина финишировала восьмой в биатлонной Рождественской гонке-2021

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный не смогли запрыгнуть на пьедестал.
Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка по биатлону. Как и в прошлом году, из-за карантинных ограничений соревнования были перенесены из Гельзенкирхена.
Украину в гонке представили Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала восьмой из десяти пар участников.
Отметим, что Рождественская гонка состояла из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования. В масс-старте украинский дуэт сделал 7 неточных выстрелов и финишировал на втором месте, уступив лишь немецкому тандему Янина Хеттих / Эрик Лессер.
Однако в персьюте, по итогам которого и определяются победители и призеры Рождественской гонки, украинцы выступили уже не столь успешно. "Сине-желтые", допустив 13 промахов на стрельбище, откатились на восьмое место.
Победу в Рождественской гонке одержала австрийская пара Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер. Вторыми стали Евгения Буртасова и Матвей Елисеев из России, а замкнул топ-3 чешский дуэт Маркета Давидова / Михал Крчмаж.
Результаты Рождественской гонки-2021
1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер, 7+2) 32:15.5
2. Россия (Евгения Буртасова / Матвей Елисеев, 5+3) +56.8
3. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмаж, 8+5) +59.7
4. Германия-2 (Янина Хеттих / Эрик Лессер, 0+8) +1:19.2
5. Швейцария (Лена Хекки / Йоша Буркгальтер, 7+6) +1:19.2
6. Финляндия (Мари Эдер / Терро Сеппала, 7) +1:32.7
7. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер, 6+6) +1:58.7
8. Украина (Юлия Джима / Дмитрий Пидручный, 7+13) +2:27.0
9. Канада (Эмма Ландер / Скотт Гоу, 9+8) +2:32.3
10. Германия-1 (Ванесса Хинц / Бенедикт Долль, 7+8) +2:40.3
КАК УКРАИНА ВЫСТУПАЛА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ
В этом году Украина в 14-й раз принимала участие в "Рождественской гонке". За все время наша команда дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.
В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.
МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ
2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")
2009 - Хвостенко / Дериземля ("серебро")
2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("серебро")
2013 - Пидгрушная / Дериземля ("серебро")
2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")
2019 - Меркушина / Пидручный ("серебро")