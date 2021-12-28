Подвела стрельба: Украина финишировала восьмой в биатлонной Рождественской гонке-2021

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный не смогли запрыгнуть на пьедестал.

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоялась традиционная Рождественская гонка по биатлону. Как и в прошлом году, из-за карантинных ограничений соревнования были перенесены из Гельзенкирхена.

Украину в гонке представили Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала восьмой из десяти пар участников.

Отметим, что Рождественская гонка состояла из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования. В масс-старте украинский дуэт сделал 7 неточных выстрелов и финишировал на втором месте, уступив лишь немецкому тандему Янина Хеттих / Эрик Лессер.

Однако в персьюте, по итогам которого и определяются победители и призеры Рождественской гонки, украинцы выступили уже не столь успешно. "Сине-желтые", допустив 13 промахов на стрельбище, откатились на восьмое место.

Победу в Рождественской гонке одержала австрийская пара Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер. Вторыми стали Евгения Буртасова и Матвей Елисеев из России, а замкнул топ-3 чешский дуэт Маркета Давидова / Михал Крчмаж.

Результаты Рождественской гонки-2021

1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер, 7+2) 32:15.5

2. Россия (Евгения Буртасова / Матвей Елисеев, 5+3) +56.8

3. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмаж, 8+5) +59.7

4. Германия-2 (Янина Хеттих / Эрик Лессер, 0+8) +1:19.2

5. Швейцария (Лена Хекки / Йоша Буркгальтер, 7+6) +1:19.2

6. Финляндия (Мари Эдер / Терро Сеппала, 7) +1:32.7

7. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер, 6+6) +1:58.7

8. Украина (Юлия Джима / Дмитрий Пидручный, 7+13) +2:27.0

9. Канада (Эмма Ландер / Скотт Гоу, 9+8) +2:32.3

10. Германия-1 (Ванесса Хинц / Бенедикт Долль, 7+8) +2:40.3

КАК УКРАИНА ВЫСТУПАЛА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

В этом году Украина в 14-й раз принимала участие в "Рождественской гонке". За все время наша команда дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.

МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("серебро")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("серебро")

2013 - Пидгрушная / Дериземля ("серебро")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Пидручный ("серебро")