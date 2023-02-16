Подвела стрельба: Украина финишировала за пределами топ-10 в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

В четверг, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

К сожалению, "сине-желтые" суммарно ушли на четыре штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов, что позволило им завершить гонку только на 15-м месте.

Это худший результат украинской сборной в одиночной смешанной эстафете на чемпионатах мира по биатлону.

Победу одержала команда Норвегии. "Серебро" выиграли австрийцы, а "бронзу" – Италия.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+6) 35:37.1

2. Австрия (0+6) +13.8

3. Италия (2+9) +51.0

4. Швеция (1+12) +1:16.4

5. Франция (1+12) +1:21.9

6. Германия (1+12) +1:30.7

...

15. Украина (4+11) +2:48.2

Ранее сообщалось, что два украинских биатлониста – Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко отобрались в мужской масс-старт на чемпионате мира. В женский масс-старт пробилась одна украинка – Юлия Джима.

Масс-старты закроют программу чемпионата мира-2023 по биатлону в воскресенье, 19 февраля. В субботу, 18 февраля, мужчины и женщины побегут классические эстафеты.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте также:

Украинки провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону: результаты

Украинец – в топ-15: результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

Пидручный – в топ-10: результаты мужского персьюта на чемпионате мира по биатлону