Подвела стрельба: украинские биатлонисты провалились в заключительной гонке Олимпиады-2022

Победу одержал представитель Норвегии.
В пятницу 18 февраля биатлонная программа на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершилась мужской гонкой с массовым стартом.
Украина была представлена двумя биатлонистами - Дмитрием Пидручным и Артемом Примой. Пидручный финишировал с 24-м результатом, а Прима стал 28-м.
Победу же в этой гонке одержал норвежец Йоханнес Бьо. "Серебро" взял швед Мартин Понсиллома, "бронзу" - норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Масс-старт, мужчины, 15 км
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+2) 38:14.4
2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+0+1) +40.3
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 2+0+1+0) +1:12.5
4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+3)+1:25.6
5. Доминик Виндиш (Италия, 0+2+1+0) +1:38.4
6. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+2+1+1)+1:46.1
...
24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+2+2) +4:01.8
28. Артем Прима (Украина, 2+1+3+1) +4:58.2
Ранее сообщалось, что в последней женской гонке на ОИ-2022 - масс-старте - Юлия Джима финишировала на высокой 7-й позиции.
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