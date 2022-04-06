Подверг сомнению зверства россиян в Буче: экс-футболист английского клуба оскандалился и потерял работу

Мэтт Ле Тиссье покинул пост посла "святых" после того, как получил немало хейта в Сети.

Бывший полузащитник "Саутгемптона" Мэтт Ле Тиссье попал в скандал из-за того, что репостнул на свою страницу в Twitter сообщения из аккаунта Unity News Net, где говорилось, что СМИ якобы представляют лживую информацию о массовых убийствах российскими солдатами мирных жителей Бучи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом, 53-летний англичанин подверг сомнению преступления российской армии в Украине. В посте, который он выложил на страницу, утверждалось, что зверства российских военных в Украине могли быть придуманы СМИ.

Он chased one too много conspiracies. Это 1 goes too far. pic.twitter.com/qNYJY7gjZX — Nick Thompson (@NickThompson20) 5 апреля 2022

Позже Ле Тиссье удалил этот ретвит, объяснив, что люди не поняли суть поста. Однако должность посла "Саутгемптона" ему пришлось покинуть, ведь его поступок повлек за собой волну критики со стороны болельщиков, которая коснулась и репутации клуба.

"Мои взгляды являются моими и всегда были, важно сделать этот шаг сегодня, чтобы избежать путаницы. Это не влияет на мои отношения и любовь к своему клубу. Навсегда останусь болельщиком и поклонником "святых". Однако вижу, что из-за недавних событий важно отделить работу, в какую верю, от моих отношений с клубом, который я поддерживал и играл большую часть своей жизни", - написал Ле Тиссье.

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