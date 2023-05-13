Подыгрывают агрессорам: еще одна международная спортивная федерация отменила "бан" россиян и белорусов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вернула российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Возвращение тяжелоатлетов из России и Беларуси будет происходить согласно рекомендациям МОК. Спортсмены из стран-агрессоров будут проходить проверку на предмет "нейтральности", они не должны поддерживать войну в Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

После этого Правительство Украины запретило украинским спортсменам выступать на соревнованиях с участием атлетов из стран-агрессорок, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские дзюдоисты также были допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Также россиян и белорусов вернули к международным соревнованиям в гребле.

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