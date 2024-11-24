"Поедет домой к детям, жене": Усик объяснил, почему не хотел навредить Фьюри в первом бою

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что во время первого боя против экс-чемпиона Тайсона Фьюри не хотел нанести вред здоровью своего соперника.

Об этом украинец рассказал в эфире Youtube-канала TNTSportsBoxing, отвечая на вопрос о девятом раунде того поединка, когда он отправил британца в нокдаун.

"Я не хотел ему наносить вред, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты причиняешь вред своему оппоненту", – сказал Усик.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик и Фьюри высказались на первой пресс-конференции перед реваншем: что говорили боксеры

Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем (видео)

Усик в образе "Хитмена" пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри и обратился к британцу