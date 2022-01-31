Поединка Шевченко с Россией не будет: сборная Польши представила нового главного тренера

Вот и поставлена точка в этой долговременной истории.

Сборная Польши определилась с новым главным тренером.

Так, по информации президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезария Кулеши, отныне руководить "кадрой" будет экс-наставникк варшавской "Легии" — Чеслав Михневич.

"После разговоров, анализа и долгих раздумий я сделал выбор, которым доволен, и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня конкретикой своих планов. Наша главная цель – матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на Чемпионат мира в Катаре", — сказал Кулеша.

Указывается, что контракт Михневича с национальной командой будет рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления. В прошлом сезоне под руководством Михневича "Легия" стала чемпионом Польши. В 2007 году Михневич привел к чемпионскому титулу "Заглембе". Он также известен в работе с молодежной сборной Польши в 2017-20 годах.

„WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!”

Это новый selekcjoner reprezentacji Polski. ⤵️ pic.twitter.com/a9tEooDfxG — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022

Добавим, что одним из кандидатов на мостик сборной Польши назывался и экс-тренер сборной Украины и итальянской "Дженоа" – Андрей Шевченко. Впрочем, украинец не договорился с руководством грифонов о расторжении контракта и ПФС завершил с ним переговоры.