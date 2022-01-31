Поединка Шевченко с Россией не будет: сборная Польши представила нового главного тренера

Вот и поставлена точка в этой долговременной истории.
Сборная Польши определилась с новым главным тренером.
Так, по информации президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезария Кулеши, отныне руководить "кадрой" будет экс-наставникк варшавской "Легии" — Чеслав Михневич.
"После разговоров, анализа и долгих раздумий я сделал выбор, которым доволен, и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня конкретикой своих планов. Наша главная цель – матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на Чемпионат мира в Катаре", — сказал Кулеша.
Указывается, что контракт Михневича с национальной командой будет рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления. В прошлом сезоне под руководством Михневича "Легия" стала чемпионом Польши. В 2007 году Михневич привел к чемпионскому титулу "Заглембе". Он также известен в работе с молодежной сборной Польши в 2017-20 годах.
„WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!”— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022
Это новый selekcjoner reprezentacji Polski. ⤵️ pic.twitter.com/a9tEooDfxG
Добавим, что одним из кандидатов на мостик сборной Польши назывался и экс-тренер сборной Украины и итальянской "Дженоа" – Андрей Шевченко. Впрочем, украинец не договорился с руководством грифонов о расторжении контракта и ПФС завершил с ним переговоры.
- Недавно Польша объявила о том, что команду покинул португальский тренер – Паулу Соуза. Уход вышел со скандалом;
- 24 марта состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации к Чемпионату мира-2022 между Польшей и Россией. Победитель их одноматчевого противостояния в финале плей-офф 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия;
- ЧМ-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.