Поединку за "абсолюта" быть: претендент на один из титулов Усика серьезно травмировался

Дюбуа не сможет бороться с украинцем за пояс WBA.

Претендент на пояс WBA в супертяжелом весе, которым владеет украинский чемпион Александр Усик, Даниэль Дюбуа пропустит около полугода из-за травмы.

Об этом сообщает BoxingScene.

Боксер получил разрыв крестообразных связок. В одном из раундов победного поединка против южноафриканца Кевина Лерены британец неудачно сделал шаг назад, что повлекло травму.

"Его ударили в голову, а когда Даниэль отступил назад, он порвал крестообразную связку и потерял равновесие. Он сохранял хладнокровие, тренеры в углу были великолепны, и помогли ему расслабиться и успокоиться", – рассказал отец тренера боксера Барри МакГиган.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести защиту титула. Кроме того, Усик должен провести бой против обязательного претендента на пояс IBF – Филиппа Хрговича.

Сам украинец выразил желание провести поединок за абсолютного чемпиона мира сверхтяжелого веса против Тайсона Фьюри. После своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 25-летнего Дюбуа 20 побед (13 – нокаутом). В последнем поединке британец выиграл техническим нокаутом у южноафриканца Кевина Лерены 3 декабря.

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