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Поединок "Бенфика" — "Динамо" будет обслуживать скандальный арбитр, испанцы увидели в нем "заговор"

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Поединок "Бенфика" — "Динамо" будет обслуживать скандальный арбитр, испанцы увидели в нем "заговор"

Associated Press

В этом сезоне он уже работал на игре с участием украинской команды.

В среду, 8 декабря, киевское "Динамо" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с португальской "Бенфикой".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", главным арбитром этой встречи назначен немец — Дениз Айтекин.

43-летний рефери по основной профессии – мастер делового администрирования, занимается предпринимательством. Матчи немецкой Бундеслиги судит с 2008 года, арбитр ФИФА – с 2011-го.

В своей карьере несколько раз пересекался и с "Динамо". В феврале 2014-го немец зафиксировал выездную ничью с испанской "Валенсией" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы, а в марте 2015-го "бело-синие" разгромили на НСК "Олимпийский" английский "Эвертон" ( 5:2) в 1/8 финала Лиги Европы. В нынешнем сезоне Айтекин работал на трех матчах основной стадии еврокубков, в частности, в стартовом туре Лиги чемпионов, зафиксировав выездное поражение донецкого "Шахтера" от молдавского "Шерифа" (0:2).

На линиях ему помогут соотечественники – Кристиан Дитц и Маркус Зинн. Четвертым рефери будет Тобиас Райхель, а за VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

Интересно, что в марте 2017-го именно Айтекин зафиксировал разгромную победу "Барселоны" над ПСЖ со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (после 1:4 в первом поединке) и некоторые испанские СМИ намекают, что каталонцы в лице немца могут получить неожиданную помощь.

  • Матч "Бенфика" — "Динамо" начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры;
  • Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" только один набранный пункт;
  • "Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;
  • В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.

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