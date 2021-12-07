Поединок "Бенфика" — "Динамо" будет обслуживать скандальный арбитр, испанцы увидели в нем "заговор"

Поединок "Бенфика" — "Динамо" будет обслуживать скандальный арбитр, испанцы увидели в нем "заговор"

В этом сезоне он уже работал на игре с участием украинской команды.

В среду, 8 декабря , киевское "Динамо" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с португальской "Бенфикой".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", главным арбитром этой встречи назначен немец — Дениз Айтекин.

43-летний рефери по основной профессии – мастер делового администрирования, занимается предпринимательством. Матчи немецкой Бундеслиги судит с 2008 года, арбитр ФИФА – с 2011-го.

В своей карьере несколько раз пересекался и с "Динамо". В феврале 2014-го немец зафиксировал выездную ничью с испанской "Валенсией" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы, а в марте 2015-го "бело-синие" разгромили на НСК "Олимпийский" английский "Эвертон" ( 5:2) в 1/8 финала Лиги Европы. В нынешнем сезоне Айтекин работал на трех матчах основной стадии еврокубков, в частности, в стартовом туре Лиги чемпионов, зафиксировав выездное поражение донецкого "Шахтера" от молдавского "Шерифа" (0:2).

На линиях ему помогут соотечественники – Кристиан Дитц и Маркус Зинн. Четвертым рефери будет Тобиас Райхель, а за VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

Интересно, что в марте 2017-го именно Айтекин зафиксировал разгромную победу "Барселоны" над ПСЖ со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (после 1:4 в первом поединке) и некоторые испанские СМИ намекают, что каталонцы в лице немца могут получить неожиданную помощь.

"IGUAL QUE AYTEKIN AL PSG..."



Deniz Aytekin serà l'àrbitre del Benfica-Dinamo de Kiev, partit clau en el grupo de Champions del Barça.



Si el Benfica no guanya, el Barça se classifica pase lo que pase en Münich. Si gana, los culés necesitarían la victoria. pic.twitter.com/aSFD3KDTIc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2021

Матч "Бенфика" — "Динамо" начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры;

Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" только один набранный пункт;

"Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;

В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.

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