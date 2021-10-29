Поединок "Динамо" — "Барселона" в Лиге чемпионов смогут посетить только вакцинированные или с ПЦР-тестом болельщики

Поединок "Динамо" — "Барселона" в Лиге чемпионов смогут посетить только вакцинированные или с ПЦР-тестом болельщики

Киев с 1 ноября в красной зоне.

Вход на матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной" сделают для болельщиков ограниченным.

По информации официального сайта "бело-синих", посетить игру, которая состоится на НСК "Олимпийском", смогут только лица, имеющие с собой соответствующие документы:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 72 часа матча, или

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или

документ, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

Документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Отмечается, что подобные документы будут проверяться при входе на стадион. Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Напомним, что с 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Так, с этого дня кафе и рестораны будут работать только если у всех сотрудников будут COVID-сертификаты или отрицательный результат ПЦР-теста. Также посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные или при наличии негативного ПЦР-теста.

Встреча "Динамо" и "Барселоны" состоится 2 ноября, начало игры – в 22:00 по киевскому времени;

После трех туров киевляне замыкают группу, имея в своем активе всего один набранный балл.

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