Поединок Фьюри - Уайлдер официально перенесен: новая дата третьей битвы титанов

Из-за коронавируса у британца боксеры сойдутся в ринге осенью.

Третий бой между обладателем титула WBC супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером официально перенесен.

Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank.

Поединок был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила подвинуть дату противостояния на 9 октября. Сообщается, что болезнь подхватил и сам Тайсон.

Местом проведения боя Фьюри и Уайлдера останется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 года американец проиграл нокаутом британцу и потерял пояс WBC.

британцу и потерял пояс WBC. На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, перед третьим боем Фьюри и Уайлдер провели рекордную дуэль взглядов.

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