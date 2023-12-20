Поедут в гости к террористам: европейская сборная согласилась сыграть товарищеский матч с Россией

Сербия станет первой европейской сборной, которая проведет матч с командой государства-агрессора.

Сборная Сербии по футболу проведет товарищеский матч со сборной России. Проведение контрольного поединка с национальной командой страны-террориста сербская федерация футбола анонсировала в своих соцсетях.

Сообщается, что встреча между россиянами и сербами состоится 21 марта в Москве. Эта игра станет для сборной Сербии частью подготовки к финальному турниру Евро-2024.

Помимо матча с россиянами, команда Сербии 25 марта в Лимасоле сыграет спарринг с Кипром.

Напомним, в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23, Катар, Камерун, Кения и Куба.

Таким образом, Сербия станет первой европейской сборной, которая проведет матч с командой государства-агрессора.

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