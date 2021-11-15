Погиб ребенок: нидерландский футболист стал участником смертельного ДТП

Вероятно, он мог быть в нетрезвом состоянии.

Нидерландский футболист Раи Влут попал в неприятную ситуацию.

Так, по информации De Telegraaf, 26-летний игрок, выступающий за "Хераклес", стал участником смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 14 ноября .

Отмечается, что автомобиль футболиста столкнулся с машиной, в которой находились мужчина, женщина и двое детей. От полученных травм в больнице скончался 4-летний мальчик.

Как сообщает источник, футболист находился в транспортном средстве вместе с товарищем. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба были задержаны полицией и они дают показания в рамках расследования — правда, не сообщается, кто из них был за рулем. Если вина спортсмена будет доказана, игрок может надолго загреметь за решетку.

"Нам сообщили, что Рай Влут попал в аварию со смертельным исходом. Мы очень шокированы. Мы выражаем соболезнования семье, пострадавшей от насилия. И мы не можем прибегать к подробностям о ситуации на данный момент, потому что мы еще многого не знаем", — сказал технический директор "Хераклеса" Тим Гилиссен.

В этом сезоне на счету Влута 11 матчей в Чемпионате Нидерландов и три забитых гола.

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