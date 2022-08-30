Погналась за "кровавыми" деньгами: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение оккупантов в Украину, и продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) продала России права на показ матчей ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на полномасштабную войну, которую страна-агрессор уже седьмой месяц ведет против Украины.

Пропагандистские вещатели РФ заплатили 40 миллионов долларов за возможность показывать поединки планетарного первенства. За это каждый из трех каналов - ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" - выплатил ФИФА по 13 миллионов долларов. Еще один миллион долларов достался посреднику в этих переговорах.

Отметим, что сборная России не сыграет на Мундиале в Катаре. 28 февраля ФИФА отстранила российские команды от турниров под своей эгидой. Сборной России засчитали техническое поражение (0:3) в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 против Польши.

Ранее сообщалось, что ФИФА изменила дату начала Чемпионата мира-2022 после просьбы хозяев турнира катарцев сыграть в матче-открытии. Таким образом, в первом поединке Мундиаля 20 ноября встретятся Катар и Эквадор. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Добавим, что ЧМ-2022 станет первым в истории футбола, который будет проводиться не летом, а зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне-июле достигает отметки более 40 градусов.

Читайте также:

ЧМ-2022: кто вышел в финальный турнир

"Это не должно повториться": легенда сборной Германии отказался ехать на ЧМ-2022 в Катар

ФИФА представила революционное изменение к ЧМ-2022: как работает новейшая технология