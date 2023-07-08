Погнались за кровавым рублем: "Динамо" пристыдило турецкий гранд, отправившийся на турнир в Россию

Киевское "Динамо" обратилось к турецкому "Фенербахче", который полетел в Россию на товарищеский турнир, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

"Бело-синие" опубликовали сообщение в соцсетях, в котором жестко разнесли стамбульский клуб за отбеливание государства-террориста в обмен на кровавые деньги.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против "Динамо" в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал. Теперь понятно, почему. Кровавые деньги "Газпрома" затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты каждый день убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА устраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века. "Фенербахче" – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", – написало "Динамо".

"Динамо" пристыдило "Фенербахче" за участие в турнире в России / Фото: ФК Динамо Киев

В субботу, 8 июля, "Фенербахче" опубликовал видео отъезда команды в Россию. На турнир в Санкт-Петербурге стамбульский клуб улетел в полном составе.

В страну-агрессор также отправился звездный новичок "желтых канареек" Эдин Джеко. В прошлом году нападающий сборной Боснии и Герцоговины решил бойкотировать товарищеский матч боснийцев с командой РФ, в итоге игра была отменена.

✈️ Rusya yolculuğumuz başlıyor. pic.twitter.com/t8l4Oo7MvK Опубликовано в Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) Июль 8, 2023

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Джеко вместе с несколькими легионерами "Фенербахче" отказывался ехать в Россию. Но, как видим, нападающий все же оказался в составе делегации клуба на турнир в Санкт-Петербурге.

Кроме "Фенербахче", на турнире в государстве-террористе сыграют местный "Зенит", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи".

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Позже "бан" был продлен. Российские команды продолжают быть отстранены от официальных международных соревнований. В то же время, Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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