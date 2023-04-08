Погоня за "Арсеналом" продолжается: "Манчестер Сити" с дублем Холанда разбил аутсайдера АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы не дает "канонирам" расслабиться в борьбе за чемпионский титул.

"Манчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:4 .

"Горожане" повели в счете в конце первого тайма. После передачи Кевина Де Брюйне отличился вернувшийся на поле после травмы норвежский бомбардир Эрлинг Холанд.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы укрепили свое преимущество. На 58-й минуте второй мяч в ворота "святых" отправил Джек Грилиш. А еще десять минут спустя Грилиш выступил в роли ассистента, а Холанд оформил дубль.

Точку в этой встрече на 74-й минуте поставил Хулиан Альварес, заменивший на 69-й минуте Холанда. Чемпион мира в составе сборной Аргентины реализовал пенальти.

Обзор матча

"Манчестер Сити" (67 очков) продолжает идти на втором месте в АПЛ и сократил отставание от лидера – "Арсенала" украинца Александра Зинченко – до пяти баллов. В воскресенье, 9 апреля, "канониры" на "Энфилде" встретятся с "Ливерпулем".

"Саутгемптон" (23 пункта) занимает последнюю строчку в чемпионате.

В следующем туре "горожане" 15 апреля будут принимать "Лестер". В тот же день в гости к "святым" приедет "Кристал Пэлас".

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