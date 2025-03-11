Погоня за чемпионством: "Александрия" уничтожила "Оболонь" и приблизилась к "Динамо" в УПЛ (видео)

"Александрия" разгромила "Оболонь" в стартовом матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 4:0 .

В первом тайме хозяева поля трижды поразили ворота "пивоваров". Дубль оформил Александр Филиппов, отличившись на 13-й и 44-й минутах. Еще один гол на 16-й минуте забил бразилец Безерра.

Во второй половине встречи команда Руслана Ротаня в четвертый раз расписалась в воротах гостей. На 90-й минуте окончательный счет игры установил француз Тео Ндика Матам.

Обзор матча "Александрия" – "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Александрия" (47 очков) продолжает занимать второе место в таблице УПЛ и приблизилась к "Динамо" (50 баллов), которое лидирует с матчем в запасе. Подопечные Ротаня увеличили отрыв от идущего третьим "Шахтера", который сыграл на два поединка меньше, до 7 пунктов.

"Оболонь" осталась на 13-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Александрия" на выезде встретится с "Левым Берегом", а "Оболонь" будет принимать "Шахтер". Оба матча запланированы на 29 марта.

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