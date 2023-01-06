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Погоня за лидером: "Манчестер Сити" обыграл "Челси" и сократил отставание от "Арсенала" (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Погоня за лидером: "Манчестер Сити" обыграл "Челси" и сократил отставание от "Арсенала" (видео)

Фото: Associated Press

Лондонцы еще и потеряли двух важных игроков из-за травм.

"Манчестер Сити" победил "Челси" в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ)0:1.

Единственный гол в этом поединке "горожане" забили после перерыва. На 63-й минуте Рияд Марез на дальней штанге замкнул передачу Джека Грилиша. Часть вины за пропущенный мяч лежит на голкипере "синих" Кэпе Аррисабалаге, который не стал перехватывать голевой ассист в собственной вратарской.

Отметим, что для лондонцев матч также ознаменовался досадными травмами. Еще в первом тайме повреждения получили Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич, пополнив и без того переполненный лазарет клуба.

Обзор матча

  • После победы "Манчестер Сити" (39 баллов) продолжает идти на втором месте в АПЛ и сократил отставание от лидера, "Арсенала", до пяти очков. "Челси" занимает 10-е место, имея в своем активе 25 зачетных пунктов.
  • В следующем туре команда Гвардиолы 14 января сыграет на выезде из "Манчестер Юнайтед", а подопечные Грэма Поттера 12 января приедут в гости к "Фулхэму".

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Дата публикации
Просмотры
340
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