"Погрузит титул в ведро с кровью": Владимир Кличко поставил жесткий ультиматум российским боксерам

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как его брат Владимир борется за отстранение российских боксеров от поединков.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который накануне восхитился героизмом защитников "Азовстали", решительно выступает за изоляцию россиян от мирового спорта.

О переписке своего брата с представителями боксерских организаций Виталий Кличко рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров. Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью.

Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и черный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине.

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