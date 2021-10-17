Погулял на славу: звезда UFC Макгрегор сломал нос популярному итальянскому диджею

Пострадавший заявил, что подаст на Конора в суд.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вляпался в очередной скандал.

Как сообщает MMAMania, звездный боец смешанных единоборств побил в Риме популярного итальянского диджея, певца и телеведущего Франческо Факкинетти.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как Конор окрестил своего младшего сына в Ватикане. Макгрегор решил отпраздновать событие в одном из ночных клубов Рима. Там у него возник конфликт с Факкинетти. По словам последнего, ирландец ударил его по лицу и сломал нос.

"Сегодня ночью на меня напал мистер Макгрегор. Тот самый знаменитый Макгрегор ударил меня в лицо и сломал нос в присутствии десятков свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без всякой причины, поскольку перед этим мы болтали и развлекались с ним несколько часов. Я бы мог закрыть рот и ничего не рассказывать об этом, но я должен предупредить, что этот человек жестокий и опасный.

Я получил удар ни за что. Такой же удар мог прилететь кому-либо - моим друзьям, моей жене. Именно поэтому я подаю в суд на Конора Макгрегора. И еще - он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, то держитесь подальше. Не подходите к нему и не просите автограф, потому что он неуравновешенный и опасный человек", - рассказал Факкинетти на своей странице в Instagram.

На счету 32-летнего Макгрегора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

В своем последнем бою Конор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Конор Макгрегор дико опозорился на бейсбольном матче.

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