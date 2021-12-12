Похлопали друг друга по плечам и сфотографировались: Усик и Фьюри встретились во время боя Ломаченко

Похлопали друг друга по плечам и сфотографировались: Усик и Фьюри встретились во время боя Ломаченко

В следующем году Александр и Тайсон могут сойтись уже на ринге.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посетили вечер бокса на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, где в главном бою Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил Ричарда Комми.

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Саша прибыл в США поддержать своего близкого друга и кума - Ломаченко, с которым сделал селфи после боя. А "Цыганский король" решил не упускать случая напомнить о себе публике, а заодно и поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.

Перед главным поединком вечера имениннику вручили торт в виде боксерской перчатки.

А затем Фьюри поднялся на ринг и в сопровождении зрителей зала спел традиционную "Happy Birthday".

Tyson Fury flew в Нью-Йорке и пойти на show tonight as surprise guest at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, поднимающий к Bob Arum который прошел 90 this week…



[MartyMar718] pic.twitter.com/OM9gHKorgI — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Усик также присоединился к поздравлениям для Арума. Украинский чемпион поздоровался с Фьюри, после чего боксеры похлопали друг друга по плечам и вместе сфотографировались с ювиряром.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk вдохновение на Vasyl Lomachenko vs Richard Commey в New York tonight… pic.twitter.com/eITmK50beW — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Интересно, что во время разговора с Усиком Фьюри активно жестикулировал, очевидно, намекая на разницу в росте и габаратах между ними. Скорее всего, "Цыганский король" уже сейчас пытается психологически давить на украинца, с которым в 2022 году может провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В сентябре этого года Усик победил Энтони Джошуа и сосредоточил в своих руках три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF. В октябре Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.

Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Джошуа, или же заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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