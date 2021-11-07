Поход на футбол, балет с Никитюк и бабушкины блины: Свитолина показала фото из отпуска в Украине

Лучшая украинская теннисистка пытается успеть все.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина по окончании изнурительного сезона прилетела на родину, где в столице ей открыли именную звезду. Впрочем, этим торжественным событием визит 27-летней теннисистки в Украину не ограничился.
В Киеве спортсменка встретилась со своей подругой - популярной телеведущей Лесей Никитюк. Девушки посетили балет "Жизель" с примой-балериной Екатериной Кухар в главной роли. Соответствующие фото Никитюк и Свитолина опубликовали в своих Instagram Stories.
Также теннисистка, которая в этом году вышла замуж за своего французского коллегу Гаэля Монфиса, совершила прогулку по Киеву и восхитилась украинской столицей.
"Исторический, могучий и красивый. Киев", - подписала серию снимков теннисистка.
Затем Элина отправилась на футбол. Теннисистка в компании олимпийского чемпиона Токио-2020, борца-депутата Жана Беленюка, посетила матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона".
"Топим за "Динамо", - подписал Беленюк фото с VIP-ложи "Олимпийского".
Насладившись временем в столице, Свитолина отправилась в Одессу, где внучку с блинами ждала ее бабушка.
"Дом, милый дом", - подписала соответствующий снимок Элина, а муж теннисистки Монфис поставил под низом смайлики-сердечки.
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- За свою карьеру Свитолина выиграла 16 одиночных турниров самой престижной серии WTA, в том числе Итоговый турнир WTA в 2018 году.
- На Олимпийских играх-2020 в Токио Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису - "бронзу".