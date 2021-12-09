Поход за утраченными поясами: Ломаченко может получить титульный бой, если справится с "Терминатором"

Украинцу хотят организовать поединок с Джорджем Камбососом или Девином Хейни.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василия Ломаченко назначат обязательным претендентом на титул WBO в легком весе в случае победы украинца над ганским боксером Ричардом Комми по прозвищу "Терминатор".

По словам Арума, уже в следующем бою Василий сможет получить возможность провести титульный бой против новоиспеченного обладателя поясов IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) австралийца Джорджа Камбососа или американца Дэвина Хейни, которому принадлежит титул WBC.

"Я думаю, в легком весе больше всего смысла в поединке с Камбососом, потому что он побил Теофимо, который победил Ломаченко. А еще в бою с Дэвином Хэйни, потому что он владеет титулом WBC. Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего желают боксерские организации. Нас уверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом.

Безусловно, ввиду пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, потому что у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране. Это отличное место для организации поединков, будь то Брисбен, Сидней или Мельбурн. Там отличные фанаты, великолепные арены. Если мы устроим бой, то я думаю, что это будет послеобеденное время воскресенья в Австралии и субботний прайм-тайм в США", - сказал Арум в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

Битва между Ломаченко и Комми запланирована на 11 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". В Украине в это время утро воскресенья, 12 декабря.

На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу и потерял титулы WBA Super, WBC и WBO.

единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу и потерял титулы WBA Super, WBC и WBO. В своем последнем поединке, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

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