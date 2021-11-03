"Похоже, что голов в ЛЧ в этом году у "Динамо" не будет": реакция соцсетей на неудачу киевлян против "Барселоны"

"Похоже, что голов в ЛЧ в этом году у "Динамо" не будет": реакция соцсетей на неудачу киевлян против "Барселоны"

"Бело-синие" снова не забили и, как следствие, снова остались без набранных очков.

Киевское " Динамо " в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпело дома поражение от испанской " Барселоны " со счетом 1:0 .

После матча болельщики снова остались разочарованы тем, что подопечные Мирчи Луческу ушли с поля без забитых голов. Впрочем, некоторым игра в исполнении "бело-синих" понравилась.

Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене разгромила лиссабонскую "Бенфику" со счетом 5:2 .

. После четвертого тура "Бавария" возглавляет квартет Е с 12 баллами в своем активе. На втором месте – "Барселона" (6 очков). На третьем – "Бенфика" (4 пункта). "Динамо" – последнее с одним набранным баллом.

Следующий, 5-й, тур будет сыгран 23-24 ноября.

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